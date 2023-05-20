محافظ الغربية: توريد 119 ألفا و100 طن من القمح للشون والصوامع

الغربية عادل ضرة

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم مع كلاً من الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة، المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين وناصر أبو طالب مدير عام التعاون وذلك للوقوف على الوضع الحالي لموسم توريد القمح 2023 ومدى توفير كافة الوسائل لتوافد المزارعين وتوريد وتسليم المحصول بمختلف شون وصوامع المحافظة وذلك لتحقيق المستهدف لهذا العام.

وأوضح المحافظ أن صوامع وشون المحافظة استقبلت منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن 119 ألفا و100طن من القمح، حيث تم استلام اليوم 1107.146 طن من البنك الزراعي، 962.978 طن من شركة المطاحن، 200.512 طن من الشركة المصرية القابضة وذلك بإجمالي 2270.636 طن.

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وكيل وزارة الزراعة بفتح الجمعيات الزراعية لاستقبال القمح من المزارعين مع توفير ميزان بكل جمعية زراعية، كما وجه رؤساء المراكز بنقل كميات القمح التي يتم توريدها من المزارعين في الجمعيات الزراعية يوميا إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بشكل دوري في محيط الصوامع والشون ومواقع التخزين، مع تخصيص سيارات تجوب شوارع القرى بجميع الوحدات المحلية للتوعية لحث المزارعين على توريد القمح.

وأكد رحمي على أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، مؤكداً على أهمية محصول القمح والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية التي توليه القيادة السياسية رعاية خاصة ، مشيراً إلى حرص المحافظة على تحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.

وأشار المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، قد بلغت على النحو التالي: (1500 جنيها للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و1450 جنيها للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وتناشد المحافظة جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.