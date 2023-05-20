محافظ الإسكندرية: 103 ألف طالب يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بـ 378 لجنة

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم، لتفقد أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة بمدرسة عبد الله النديم الإعدادية بنين بإدارة شرق التعليمية، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أتمت استعداداتها واجراءاتها الخاصة باللجان والامتحانات، بجانب تنفيذ مسؤولي الأحياء الإجراءات الخاصة بالاحياء من نظافة محيط المدارس ومنع الباعة الجائلين، فضلا عن مرور من مسؤولي المحافظة للإطمئنان على اللجان من الإضاءة والنظافة والتعقيم، ومنع مكبرات الصوت.

وطمأن " الشريف" أولياء الأمور على أول أيام الامتحانات، حيث انتظم الطلاب وجاء الامتحان في مستوى جيد، لافتًا أن الجميع يعمل على تهيئة مناخ جيد للطالب لأداء الامتحان بسهولة ويسر ولا داعي التزاحم والتواجد أمام أبواب المدارس .

ووجه محافظ الإسكندرية مديرية التعليم بالإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًا على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب ، وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان، وأصدر المحافظ تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب .

وكلّف الشريف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة، مُوجهًـا رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، و التحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح .