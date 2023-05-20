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سنابل الخير.. توريد 207 آلاف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

السبت، 20 مايو 2023 06:25 م
سنابل الخير.. توريد 207 آلاف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة توريد القمح
البحيرة- ناصر جودة

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أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة انتظام عمليات توريد القمح للشون والصوامع بمختلف مناطق المحافظة، مضيفًا أن ما تم توريده من القمح حتى اليوم  بلغ  207 آلاف طن، وأنه جار فرز الاقماح الموردة لتحديد درجتها تمهيدا لصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين عن طريق البنك الزراعى.
 
 وشدد  وكيل وزارة الزراعة  على  ضرورة إلتزام  الموردين بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة تحت إشراف الجهات المعنية من الزراعة و التموين  وهيئة سلامة الغذاء.
 
وأوضح المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام بالبحيرة هى 39 صومعة وشونة متمثلة بمراكز المحافظة المختلفة.
 
مشيرا إلى تقديم  كافة التيسرات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم  مع ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
 
يذكر  ان اللجان المشكلة لاستلام الأقمار الموردة تضم مسئولين من مديرات  التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين وفقا للمواصفات المحددة فى هذا الشأن.

 


زراعة البحيرة

صوامع البحيرة

توريد القمح

شون البحيرة

محافظة البحيرة

موسم توريد القمح



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