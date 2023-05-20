سنابل الخير.. توريد 207 آلاف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة انتظام عمليات توريد القمح للشون والصوامع بمختلف مناطق المحافظة، مضيفًا أن ما تم توريده من القمح حتى اليوم بلغ 207 آلاف طن، وأنه جار فرز الاقماح الموردة لتحديد درجتها تمهيدا لصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين عن طريق البنك الزراعى.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة إلتزام الموردين بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة تحت إشراف الجهات المعنية من الزراعة و التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأوضح المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام بالبحيرة هى 39 صومعة وشونة متمثلة بمراكز المحافظة المختلفة.