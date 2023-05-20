جنايات فوة تقرر إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيقه إلى المفتى

وتعود أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، حينما أقدم سائق في منتصف العقد الثاني من العمر، وربة منزل عشرينية، على قتل شقيق المتهم الأول، وزوج الثانية بسبب علاقة غير شرعية.

وشهدت المحكمة في جلستها اليوم، إجراءات أمنية مشددة وذلك قبل النطق بالحكم على المتهمين، وشهدت وقائع جلسة اليوم مناقشة المحكمة للمتهمين، وكذلك الاستماع لدفاعهما،وقررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى آخر الجلسة، وعقب المداولة قررت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "م. ا.ه.أ"، 27 عامًا، مقيم بمنطقة ضهر المشروع بمركز مطوبس، شقيق المجني عليه، و"ن.م.أ.ح"، 25 عامًا، بائعة أسماك، مقيمة قرية سكرانة التابعة، زوجة المجني عليه" إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمتهما عما نُسب إليهما من اتهام، لأنهما في يوم 17 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتلا المجني عليه "ن .ا.هـ. أ"، شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، و استدرجته المتهمة الثانية إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول ، وبناء على مطلبه لاتمام مخططهما الإجرامي، وما استقرا بمحل الواقعة حضر المتهم الأول وما أن شاهده حتى انهال عليه ضربًا.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول كال لشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخري "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله.