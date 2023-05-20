اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مايو 2023 05:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جنايات فوة تقرر إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيقه إلى المفتى

السبت، 20 مايو 2023 04:19 م
جنايات فوة تقرر إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيقه إلى المفتى هيئة المحكمة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام الشريف وحسن دويدار، وأحمد عثمان وسكرتارية أحمد ميداني، بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيقه إلى مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامهما، وحددت جلسة يوم 20 يونيو للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، حينما أقدم سائق في منتصف العقد الثاني من العمر، وربة منزل عشرينية، على قتل شقيق المتهم الأول، وزوج الثانية بسبب علاقة غير شرعية.

وشهدت المحكمة في جلستها اليوم، إجراءات أمنية مشددة وذلك قبل النطق بالحكم على المتهمين، وشهدت وقائع جلسة اليوم مناقشة المحكمة للمتهمين، وكذلك الاستماع لدفاعهما،وقررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى آخر الجلسة، وعقب المداولة قررت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "م. ا.ه.أ"، 27 عامًا، مقيم بمنطقة ضهر المشروع بمركز مطوبس، شقيق المجني عليه، و"ن.م.أ.ح"، 25 عامًا، بائعة أسماك، مقيمة قرية سكرانة التابعة، زوجة المجني عليه" إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمتهما عما نُسب إليهما من اتهام، لأنهما في يوم 17 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتلا المجني عليه "ن .ا.هـ. أ"، شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، و استدرجته المتهمة الثانية إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول ، وبناء على مطلبه لاتمام مخططهما الإجرامي، وما استقرا بمحل الواقعة حضر المتهم الأول وما أن شاهده حتى انهال عليه ضربًا.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول كال لشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخري "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

محكمة جنايات فوه

جريمة قتل

اخبار الحوادث

قابل وهابيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة