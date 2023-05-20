الجنايات تنظر محاكمة متهم بقتل شقيقه بمعاونة زوجة المجنى عليه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظر اليوم محكمة جنايات فوه ، الدائرة الثانية، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدین، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين حسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني ثاني جلسات محاكمة بائعة سمك وشقيق زوجها متهمين بقتل زوجها، في شهر نوفمبر الماضي على خلفية علاقة بينهما، وذلك في أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كانت الجلسة الماضية شهدت تنازل المدعين بالحق المدني (والد ووالدة المجني عليه) عن الدعوى المدنية والتصالح مع المتهم، فيما طالب محمد منصور، الحاضر عن الزوجة الأولى للمجني عليه تمسكه بالدعوى المدنية، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما شهدت الجلسة تنحي محامي المتهم الأول عن الدفاع عنه، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة اليوم لندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "م. ا.ه.أ"، 27 عامًا، مقيم بمنطقة ضهر المشروع بمركز مطوبس، شقيق المجني عليه، و"ن.م.أ.ح"، 25 عامًا، بائعة أسماك، مقيمة قرية سكرانة التابعة، زوجة المجني عليه" إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمتهما عما نُسب إليهما من اتهام، لأنهما في يوم 17 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتلا المجني عليه "ن .ا.هـ. أ"، شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، و استدرجته المتهمة الثانية إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول، وبناء على مطلبه لإتمام مخططهما الإجرامي، وما استقرا بمحل الواقعة حضر المتهم الأول وما أن شاهده حتى انهال عليه ضربًا.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول كال لشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخري "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله.

وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات إحراز المتهم الأول وحيازة المتهمة الثانية أداتين "كوريك وقالب طوب"، استخدما في الاعتداء عليه، واستخدمها المتهم الأول في جريمته المتفق عليها مع المتهمة الثانية محل الاتهام السابق.