توريد 6 آلاف طن قمح محلى لمواقع التخزين بمحافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 5939 طنا و388 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 458140 طنا و624 كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلي أنه يحذر نقل الاقماح المحليه المخصصه للتقاوي إلى محطات الأعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.