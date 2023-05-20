اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مايو 2023 02:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 6 آلاف طن قمح محلى لمواقع التخزين بمحافظة الشرقية

السبت، 20 مايو 2023 01:53 م
توريد 6 آلاف طن قمح محلى لمواقع التخزين بمحافظة الشرقية توريد القمح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 5939 طنا و388 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 458140 طنا و624 كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة.
 
وأشارت وكيل وزارة التموين إلي أنه يحذر نقل الاقماح المحليه المخصصه للتقاوي إلى محطات الأعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
 
وشدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

الشرقية

توريد القمح

صوامع الشرقية

محصول القمح



الموضوعات المتعلقة

الذهب الأصفر يتلألأ داخل الصوامع.. ارتفاع توريد القمح المحلى من المزارعين لأكثر من 2 مليون طن حتى الآن.. صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد أقصى.. ووزير التموين يوجه بتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين

الجمعة، 19 مايو 2023 05:00 م

محافظ دمياط تعلن تخطى المستهدف بنسبة 101% من توريد القمح للموسم الحالى

الجمعة، 19 مايو 2023 10:42 ص

أخبار 24 ساعة.. التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.2 مليون طن حتى الآن

الخميس، 18 مايو 2023 12:04 ص

التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 2.2 مليون طن حتى الآن

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة