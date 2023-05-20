نائب محافظ المنيا يضبط سيارتين محملتين بـ18 طن قمح بهدف الاحتكار بسمالوط

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عن ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، وذلك أثناء سيره بالطريق الدائري بمركز سمالوط، حيث تم إيقاف السيارتين وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرهما، تبين أنها محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية.

أكد نائب المحافظ، على تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، كما أن هناك تكليفات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

شدد نائب المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية بصورة دورية ومستمرة، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المراكز والقري التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وارسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.



ضبط سيارتين