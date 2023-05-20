اليوم السابع
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توريد 273 ألف طن من محصول القمح لشون وصوامع المنيا

السبت، 20 مايو 2023 02:08 م
توريد 273 ألف طن من محصول القمح لشون وصوامع المنيا توريد القمح
المنيا-حسن عبد الغفار

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أكد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، استمرار أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد 273386 ألف طن و966 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.
 
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
 
 

توريد القمح

محصول القمح

مديرية التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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