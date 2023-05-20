توريد 140 ألف طن قمح للشون والصوامع بأسوان بنسبة 73% من المستهدف

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن توريد 73 % بواقع 140 ألف طن من إجمالى المستهدف توريده وهو 191 ألف طن من محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه نظراً لتعبئة الطاقة القصوى لصوامع الراجحى بتوشكى بواقع 30 ألف طن و 179 كجم ، بالإضافة إلى قرب التعبئة للطاقة القصوى للعديد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تم دعم الصوامع بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج بأكثر من 25 ألف طن من القمح.

ومن جانبه أكد المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان أنه فى إطار تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه جارى مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية.

وأشار إلى التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم بأن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

وأوضح، أن توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و 820 فدان تقريباً سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعى باستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين .