تعليم الوادى الجديد: تجهيز 24 استراحة للمشاركين بامتحانات الدبلومات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء ومراقبى وملاحظى امحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2022_ 2023م، حيث جرى جهيز جميع الاستراحات بالإدارات التعليمية الخمس بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية الثلاجات،والمبردات، والمراوح وباقي الأجهزة استعدادا لاستقبال المراقبين من خارج المحافظة .

وقال مدير التعليم بالمحافظة أنه تمت مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين، فضلا عن تشكيل لجان داخل كل استراحة للمتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة، خالص الشكر والتقدير لمديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة للجهد المبذول فى تجهيز الاستراحات وتوفير الأجواء المعيشية المناسبة واللائقة بمكانة المعلم، متمنيا أطيب الأمنيات لطلاب المحافظة بالتوفيق والسداد.