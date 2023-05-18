تعليم الوادى الجديد: انتظام طلاب الإعدادية بامتحانى الهندسة والتربية الفنية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، على إنتظام طلاب الشهادة الإعدادية بمقار اللجان الامتحانية فى جميع الإدارات التعليمية لآداء امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى 2022_2023م، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادتى الهندسة الفترة الأولى والتربية الفنية الفترة الثانية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل لحظى مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل وحال وجود أى عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.

وقال مدير التعليم بالمحافظة، إن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاناتهم فى 119 لجنة على مستوى مراكز وقرى المحافظة حيث اطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات وتواجد جميع المعنيين والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، مشددا على توفير سبل الراحة للطلاب حتى يتسنى لهم آداء الامتحان دون قلق أو توتر.

وكان مدير التعليم بالمحافظة قرر تشكيل لجنة لفحص الورقة الامتحانية لمادة الجبر للصف الثالث الإعدادى، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب حيث وردت شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن صعوبة امتحان الجبر بصفة عامة وتضمنه نقاط عديدة أعلى من مستوى الطالب المتفوق.

وقال مدير التعليم بالمحافظة فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن تلك التقارير بمثابة إجراء معتاد عقب كل امتحان يتم أداؤه ولا يرتبط بورود الشكاوى من الامتحانات كشرط لعمل التقرير مؤكدًا على أن المديرية تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات التى تدعم مصلحة الطالب وتحقق المسار الصحيح للعملية التعليمية، بما لا يدع مجالًا لحدوث أخطاء تؤثر على مستوى الطلاب سلبا.

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أنه وفى ضوء التقرير الذى ستقدمه اللجنة من مقترحات سيتم مراعاة ذلك بعمليات التصحيح مؤكدًا اهتمامه الدائم بمصلحة الطلاب وإعطائهم حقهم كاملا، زمطمئنا أولياء الأمور والطلاب أنه يتابع العمل لحظة بلحظة مع اللجنة المشكلة وأن مصلحة الطالب هى الأهم وفى المقام الأول.