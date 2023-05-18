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مدير "تعليم القاهرة" يتابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

الخميس، 18 مايو 2023 11:11 ص
مدير "تعليم القاهرة" يتابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، لجنة مدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعه لإدارة الوايلى التعليمية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وكان فى إستقباله محمد الشابورى وكيل الإدارة، حيث أشاد بنظام اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وسأل "موسى" الطالبات عن مستوى الامتحان وأعربوا عن سعادتهم بالأسئلة، حيث أدى اليوم (227) طالبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فى (10) لجان امتحانية بالمدرسة.

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية الـ33 من (نظافة ؛ تعقيم، تطهير، فرش، تهوية؛ إضاءة ) مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية.

وأكد موسى على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات فى يسر، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب، كما شدد على منع حيازة التليفون المحمول أو أى من أجهزة الاتصال أو التقنية الحديثة للمراقبين والطلاب، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

وأشار مدير المديرية أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان الامتحانية، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية، لافتا إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية الـ33 على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف.

ويؤدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويؤدى السبت الموافق 2023/5/20، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأحد الموافق 2023/5/21، يؤدوا الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية والاثنين الموافق 2023/5/22، يؤدوا الامتحان فى مادتى الهندسة والتربية الفنية، وتختتم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/23، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة العلوم.

 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات (2)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات (3)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات (4)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات 

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات (1)
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات 

 


تعليم القاهرة

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امتحانات الشهادة الإعدادية

الشهادة الاعدادية

امتحانات الاعدادية

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