ضبط 47 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 184 محضرا تموينيا بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط ما يزيد عن 47 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء ، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، جاء ذلك وفق تقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن تلك الحملات التفتيشية أسفرت اليوم عن تحرير 184 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 73 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و 111 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، كما تم تحرير محضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية سرسنا لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، مشيراً إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومى على كافة منافذ ومعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظا على حقوق المواطنين.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.