تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول امتحان اللغة العربية بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

تباينت أراء طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط حول اسئلة امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي، حيث أكد الطلاب سهولة سؤال التعبير وصعوبة سؤال القواعد النحوية.

وقال علي محمود، طالب بمدرسة الوحدة العربية بمدينة أسيوط، إن سؤال التعبير جاء "اكتب برقية لصديقك تهنئة على تفوقه" وكان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط وكل الطلاب كان بالنسبة لهم هذا السؤال سهل وفي متناول الطالب المتوسط لأننا تدربنا علي هذا السؤال داخل المدرسة خلال الفصل الدراسي أما سؤال النحو أو القواعد النحوية كان صعبا.

واشتكت الطالبة هند محمود طالبة بمدرسة هدي شعراوي الإعدادية بنات من سؤال القواعد النحوية، مشيرة إلى أن كثير من الطلاب لم يتمكنوا من حلها.

ومن جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن 84 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة والمهنية يؤدون أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 والتي بدأت اليوم "السبت" بامتحاني "اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات " وفقاً لجداول الامتحانات المعتمدة والقواعد المنظمة لسير أعمال الامتحانات .

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية اليوم السبت إلى أنه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتفقد سير أعمال الامتحانات وتوجيه مديري الإدارات التعليمية وكافة القيادات التعليمية بالمتابعة المستمرة للجان الامتحانات بكافة قرى ومراكز المحافظة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لتأديتهم امتحاناتهم ، مؤكداً على ضرورة تحقيق الانضباط والهدوء للطلاب ،متمنياً التوفيق والتفوق والنجاح للجميع .

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بلغ 84 ألف طالب وطالبة موزعين على 397 لجنة لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومتابعة غرفتي العمليات بهما خاصة خلال فترة الامتحانات ،مؤكداً على ضرورة تكثيف المتابعة والمرور الميداني على لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية بصفة دورية وحتى انتهاء الامتحانات.

و تفقد عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بإدارات أسيوط والفتح ومنفلوط، حيث تابع توزيع الأسئلة على اللجان منذ الساعة الخامسة صباحاً، كما تابع سير أعمال الامتحانات بمختلف لجان المراكز، لافتاً إلى انه لم يتلقي أي شكاوى أو معوقات في أي لجنة من اللجان على مستوى المحافظة خلال اليوم الأول لامتحان الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في المواعيد والوقت المحدد لها وفي هدوء ودون شكاوى وبكل سهولة ويسر حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط لافتاً إلى التنسيق مع الإدارات التعليمية بالمراكز لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحانات، مشيراً إلى تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.