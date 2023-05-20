بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية في شمال سيناء، بحضور 700 طالب وطالبة، بالشهادة الاعدادية و 675 طالب وطالبة بالشهادة الابتدائية وسير بشكل منظم وميسر دون أي شكوى.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية فى بيان، انطلاق لجان المتابعة اليومية لمراقبة سير الامتحانات وضمان انتظام العمل في جميع اللجان الامتحانية، وتابع الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية سير الامتحانات بمعاهد إدارة الشيخ زويد التعليمية، وتفقد محمد عبد العظيم ، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية لجنة القراءات في معهد بنين العريش الجديد.

وأدى الطلاب امتحاناتهم بشكل جيد ومنظم، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل صارم لحماية سلامة الطلاب، وامتحن طلاب الشهادة الابتدائية مادة القرآن الكريم، وطلاب الشهادة الإعدادية امتحنوا مادتي الفقه واللغة العربية النحو والصرف بدون أي شكوى.

وأوضحت إدارة الامتحانات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن عدد طلاب الشهادة الابتدائية هو 675 طالبا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية هو 700 طالب وطالبة، وأن الامتحانات تسير بشكل منظم وميسر دون أي شكوى، حيث تعمل غرفة عمليات المنطقة على مدار اليوم ومتابعة مستمرة لجميع اللجان، وتم تعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات. ولا يوجد أي عوائق في مراكز الأسئلة، وتم تأمينها بشكل جيد، وتم توفير بيئة امتحانية آمنة وصحية للطلاب، والعمل على ضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنظم.