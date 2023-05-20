اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 12:45 م
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السيطرة على مشاجرة أسفرت عن إصابة شخص بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 20 مايو 2023 12:25 م
السيطرة على مشاجرة أسفرت عن إصابة شخص بمدينة 6 أكتوبر قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخص في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد تشاجر عدد من الأشخاص، بالحي السادس، في مدينة 6 أكتوبر، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين إصابة أحد المتشاجرين، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 


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