السيطرة على مشاجرة أسفرت عن إصابة شخص بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد تشاجر عدد من الأشخاص، بالحي السادس، في مدينة 6 أكتوبر، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين إصابة أحد المتشاجرين، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.