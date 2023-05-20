التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل ‎‎بأسوان وتعزيزه بمستشفيات الجامعة.. صور

أسوان- صلاح المسن

التأمين الصحى الشامل" أضخم مشروع قومى صحى تنفذه الدولة المصرية، وأجهزة الدولة ماضية فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالانتهاء من مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة، من خلال ضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي، وتسريع وتيرة العمل به.

ويجري الإستعداد، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تعمل الدولة المصرية علي جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل، فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية، التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة.وتحرص الدولة المصرية، على استكمال المشروعات الجارية، وخاصة مع الإستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفي محافظة أسوان، تم انطلاق المنظومة تجريبياً، في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية لتنطلق بشكل كامل خلال العام الحالى، بنطاق محافظة أسوان،وسوف تعتمد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، علي 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية بأنحاء محافظة أسوان ، والاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والتى سيستفيد منها أكثر من 1.6 مليون نسمة، ويتم تجهيز كافة الصروح الطبية من المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية، من خلال تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية، ودعمها بمختلف الكوادر الطبية من أطقم الأطباء والتمريض وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ليتم تقديم الخدمات الصحية المتنوعة بجودة عالية للمواطن الأسوانى .

ومحافظة أسوان، تعتبر أحد محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، كما صدر خلال الفترة الأخيرة قراراً من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بالموافقة على نقل تبعية 86 وحدة صحية ومركز طبى، بالإضافة ل 4 مستشفيات بالمحافظة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك إستعدادا للتشغيل الرسمى للمنظومة.

ويتوازى ذلك، مع تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، مع متابعة منظومة التدريب العملى للأطقم الطبية للتأكد من تأهيلها بالشكل المطلوب، توازياً مع إنهاء تجهيز وفرش المستشفيات والوحدات الصحية المؤهلة للتشغيل التجريبى .

كما أنه من المستهدف، دخول مستشفيات جامعة أسوان، منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث إن مستشفيات جامعة أسوان، تعد إضافة كبري لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بما تملكه من مقومات إنشائية وكوادر طيبة وتجهيزات علي أعلي مستوي، وعلي رأسها مستشفي الباطنة التخصصي الجديد الذي تم افتتاحه قريبا، كما ستقوم للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية،بتدريب وتأهيل العاملين بالمستشفي ضمن معايير الجودة والاعتماد.

من جهته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستحدث تغيراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وخاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى ولفت محافظ أسوان، الي أننا نسابق الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 4 مستشفيات، و 86 مركز طب أسرة ووحدة صحية جارى تجهيزها ، ودخولها التشغيل التجريبى، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل مليون و 150 ألف مواطن بنسبة 71 % داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أن مستشفيات الجامعة، ترحب بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بالمستشفيات الجامعية، وذلك تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، وأن المنظومة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتأمين العلاج للفرد وللأسرة من عمليات ورعاية وأدوية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمةمع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تكفل الدولة بتوفير الحماية الصحية لغير القادرين، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسرة المصرية في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم.

وأشاد الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ، بدخول مستشفيات جامعة أسوان منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، والتي تعد إنطلاقة جديدة وقوية نحو منظومة طبية حديثة وذلك من خلال دخول مستشفي الباطنة التخصصي،المنظومة، ويأتي ذلك في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمستشفيات جامعة أسوان وفي ظل إهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الأسواني.

وتتكون مستشفي الباطنة التخصصي الجديد من (5) طوابق بطاقة (150) سريراً موزعين على أقسام (الباطنة العامة والخاصة، المخ، والأعصاب، القلب، الأورام، الصدرية، الجلدية، العلاج الطبيعي) لتخفيف العبء عن كاهل مرضى أبناء أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه منذ عامين، قد تم التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، من أجل دخول مستشفيات جامعة أسوان ،منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية، داخل محافظة أسوان، كما سيتم دخول باقي مستشفيات جامعة أسوان ، تباعا بعد الانتهاء من المنشآت الطبية مثل مستشفي الطوارئ والاستقبال ومستشفي العظام.



إنطلاقة جديدة وقوية نحو منظومة طبية حديثة (1)



إنطلاقة جديدة وقوية نحو منظومة طبية حديثة (2)



إنطلاقة جديدة وقوية نحو منظومة طبية حديثة (3)



إنطلاقة جديدة وقوية نحو منظومة طبية حديثة (4)



إنطلاقة جديدة وقوية نحو منظومة طبية حديثة (5)



إنطلاقة جديدة وقوية نحو منظومة طبية حديثة (6)



إنطلاقة جديدة وقوية نحو منظومة طبية حديثة (7)



إنطلاقة جديدة وقوية نحو منظومة طبية حديثة (8)