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الأعلى للأمناء يشيد بقرار تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية

السبت، 20 مايو 2023 01:50 م
الأعلى للأمناء يشيد بقرار تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين
كتب محمود طه حسين

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أشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالإجراءات التي أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لضبط امتحانات الشهادة الإعدادية، بدءا من العام الدراسي القادم 2024/2023 وتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية بدلاً من نظام الورقة الامتحانية المعمول به حالياً. 
 
وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن نظام البوكليت كان هو النظام المتبع في امتحانات الثانوية العامة خلال عامي 2017 و 2018 ويعني تفكيك ورقة الأسئلة وتوزيع جزئيات الورقة الامتحانية على عدة أوراق بحيث تكون عبارة عن كراسة امتحانية واحدة بإضافة أماكن الإجابة بدلا من وجود كراسة إجابة ، موضحاً أن هذا النظام يمنع محاولات تسريب الامتحانات إضافة إلى صعوبة عملية الغش لأن النظام المعمول به حالياً في امتحانات الإعدادية يسهل فكرة تصوير ورقة الامتحان ونشرها، أما نظام البوكليت فيكون من الصعوبة نشرها جميعا.
 
وأكد عبد الرؤوف علام، أن نظام البوكليت نجح في امتحانات الثانوية العامة في الفترة التي تم إقراره فيها، وأنه حل مناسب لضبط امتحانات الشهادة الاعدادية بداية من العام الدراسي المقبل.
 
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلن اليوم السبت عن اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.
 
وأقر وزير التربية والتعليم ان امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023/ 2024، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة، وأن يحتوي ظرف الأسئلة على 20  ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية كما يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.
 
 

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