"الأعلى للأمناء" ينفى ادعاءات تسريب امتحانات الإعدادية فى 3 محافظات

كتب محمود طه حسين

أكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، برئاسة عبدالرؤوف علام ، أن كل أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية ، التى تم تداولها اليوم على جروبات الغش بتطبيقى واتس أب وتليجرام قبل انطلاق الامتحانات فى عدد من المحافظات، ثبت أنها غير صحيحة.

وأوضح عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية ، فى بيان اليوم، أن ادعاءات جروبات الغش بتسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقاهرة ، وامتحان الهندسة بسوهاج ، واللغة العربية بكفر الشيخ ، والتى انتشرت منذ الساعة الثامنة صباح اليوم ثبت عدم صحتها، وأنها تهدف لتشتيت الطلاب واثارة البلبلة ، وأن أعضاء مجالس الأمناء، تواصلوا مع المديريات التعليمية لمقارنة المتداول مع الامتحان الأصلى، للتأكد من صحة المتداول على الإنترنت، وثبت أنها ليس لها علاقة بالاختبار الأساسى.

ويهيب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، بالطلاب وأولياء امورهم عدم الانسياق وراء جروبات الغش التى تضيع وقت الطالب .

كما رصد المجلس وجود شكوى من أحد أسئلة النحو بامتحان اللغة العربية لمحافظة القاهرة، وأنه من خارج المنهج ونصه "ما جمع كلمة حياة؟" وبالتواصل مع توجيه اللغة العربية لمديرية التربية والتعليم ، تبين ان السؤال موجود فى المنهج، وأن جمع كلمة حياة هى حيوات، ومن المفترض أن يكون الطالب درسه خلال العام الدراسى، كذلك الأمر بالنسبة لجزئية صح وخطأ في سؤال القراءة من كتاب طموح جارية، فالسؤال من المقرر وصياغة السؤال لا لبس فيها وفقاً لمواصفات الامتحان .

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أنشأ غرفة عمليات لتلقى شكاوى أولياء الأمور والمعلمين خلال فترة الامتحانات، للعمل كحلقة وصل مع المسئولين عن العملية التعليمية، وتذليل اى عقبات في إطار القانون والقرارات الوزارية المنظمة.