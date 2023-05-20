استكمال امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالدقهلية بعد الإلغاء بسبب التسريب

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أنه تقرر عقد الامتحان اليوم السبت وذلك بسبب تسريب الامتحان الذى كان مقررًا له الخميس الماضى.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أكد أنه جرى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان, لأداء الامتحانات على اكمل وجه.

وأشار إلى ضرورة التصدى بكل حسم لأى من محاولات الغش، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، سواء للطلاب او الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحا أن هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإمتحانات بجميع لجان المحافظة البالغ عددها 583 لجنة، بمدارس المحافظة وباشراف 17 ادارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لتذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة فورا.