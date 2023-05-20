اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 04:13 م
أكرم القصاص
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إزالة 1489 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

السبت، 20 مايو 2023 02:37 م
إزالة 1489 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة، مشددة على الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور. 

ووجهت نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
 
وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،  حيث أسفرت الحملات عن تنفيذ1489 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 196588 مترا بمختلف مراكز المحافظة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 
 
 

 
 
 
 
 

تعديات زراعية

محافظة البحيرة

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إزالة تعديات زراعية

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