إزالة 1489 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

ووجهت نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات عن تنفيذ1489 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 196588 مترا بمختلف مراكز المحافظة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.