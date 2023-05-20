زراعة 48 ألف فدان تابعة للإصلاح الزراعى بالقمح الموسم الحالى

كتبت ـ أسماء نصار

تفقد الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتفقد حقول القمح بمحافظة البحيرة يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح، وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية البحيرة، وفى إطار السياسة العامة للهيئة العامة للإصلاح للوقوف على عملية توريد محصول القمح في إطار مبادرة الإصلاح الزراعى لتوريد كل حبة قمح، لمتابعة الحصاد والتوريد للشون والصوامع بالمديرية، وكذلك متابعة استلام القمح بمخازن الجمعيات المحلية للإصلاح الزراعى، حيث إن الإصلاح الزراعى قام بزراعة القمح بمساحة 48000 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة 335830 فدانا، وتم توريد حتى اليوم 18/5/2023 كمية 335203 أرادب ( 50280 ألف طن ) من إجمالي كميات المحافظة التي تقدر 1272920 إردبا (190938 ألف طن).

وتم المرور على صومعة دمنهور المعدنية لمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين حيث تتوافر بها ست خلايا تخزينية بقدرة 30000 طن تخزين وقامت باستلام كمية 19603 أطنان حتى تاريخه، وكذلك تم المرور على شونة الأبعادية وقدرتها التخزينية 40000 طن حيث تم تخزين حتى تاريخه كمية 7000 طن، كما تم المرور على جمعية زرقون التابعة لمنطقة دمنهور لمتابعة قمح الإكثار أصناف جيزة 171 وسدس 14 الخاص بالجمعية العامة للإصلاح الزراعى حيث تم زراعة مساحة 80 فدانا، وتم استلام كمية 60 طنا، وجارى استلام باقي كميات تقاوى الاكثار لتجهيزها للموسم المقبل.

كما تم المرور على جمعية دنشال بمنطقة الابعادية للإصلاح الزراعى لمتابعة عملية توريد القمح بالجمعية، حيث إن مساحة القمح المنزرعة بالجمعية 600 فدان، وأثناء المرور تم تفقد مساحة يتم دراسها وتشجيع المنتفع على أهمية التوريد للشون والصوامع، وكذلك تم المرور على مشروع تحضين الكتاكيت بالجمعية حيث يوجد دفعة مسكنة بعدد 3000 من كتاكيت الهجين .