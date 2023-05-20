إزالة تعديات البناء المخالف بمدينة الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف برئاسة محمد بكرى وبالتنسيق مع الجهات المختصة حملاتها المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المركز، حيث تم تنفيذ الإزالة لسور مخالف بأحد شوارع المدينة، كما تم فك خشب وحديد كان يتم تجهيزه لصب طابق أول علوي بدون ترخيص.

وأكد محمد بكرى رئيس مدينة الفشن على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برفع أكثر من 100 طن من القمامة بشوارع المدينة ومواقع التجميع وجمع المخلفات المنزلية بدائرة المجالس القروية( الفنت،تلت،شنرا،دلهانس،ابسوج،اقفهص)، فضلاً عن تمهيد الشوارع الرئيسية بالقرى، ومراجعة وحدات الإنارة العامة بالطرق ومداخل القرى، فيما قامت الوحدات القروية بمتابعة انتظام عملية توريد القمح بالشون وتسهيل الإجراءات اللازمة في عملية التوريد.