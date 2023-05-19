إزالة 65 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و20 متر مباني و47 فدانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتى أسفرت عن إزالة 65 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و20 متر مبانى و47 فدانا و13 قيراطا بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى استرداد اراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 34 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و20 متر مبانى و31 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك على مساحة 47 فدانا و13 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنيه محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.