اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

FDA توقف تجارب صن فارما الهندية على الأدوية الجلدية بسبب الجلطات الدموية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:26 م
FDA توقف تجارب صن فارما الهندية على الأدوية الجلدية بسبب الجلطات الدموية FDA
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)اليوم الثلاثاء، من شركة صن للصناعات الدوائية الهندية (SUN.NS)  وقف الاختبارات على جرعة واحدة من عقار تجريبي للأمراض الجلدية بسبب احتمالية حدوث جلطات دموية.

قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ،(FDA) أيضًا إن المرضى الذين يعانون من داء الثعلبة - وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى تساقط شعر غير مكتمل - بجرعة 12 مجم من العقار يجب أن يتوقفوا عن استخدامه، ومع ذلك، لم تكن هناك أحداث جلطة، أو تكوينات جلطة دموية، في المرضى الذين تناولوا جرعة 8 ملج ولم تؤجل الهيئة الأمريكية هذه التجارب، كما قالت صن فارما.

وقالت الشركة، إنها ستعمل عن كثب مع" FDA"، لمعالجة مخاوف الوكالة، والتي توقعت الشركة المصنعة للأدوية أن يتم إبلاغها في غضون الثلاثين يومًا القادمة.

استحوذت شركة صن فارما Sun Pharma ، على شركة Concert Pharmaceuticals ومقرها الولايات المتحدة مقابل 576 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.

في أواخر أبريل ، قالت الشركة إنها ستحتاج، بناءً على طلب الهيئة الأمريكية، إلى اتخاذ "إجراءات تصحيحية معينة" في منشآتها في موهالي قبل أن تتمكن من التصدير من هناك إلى الولايات المتحدة.


الأدوية الجلدية

FDA

الامراض الجلدية

علاج الثعلبة

علاج الامراض الجلدية

المرض الجلدى



الموضوعات المتعلقة

الصحة تكشف 5 معلومات هامة حول تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الاصطناعى

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:00 ص

"الصحة" تكشف 5 معلومات هامة حول تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الاصطناعى

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:00 ص

الصحة تفتتح وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الصناعى بمستشفى الحوض المرصود

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:04 ص

افتتاح وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الصناعى بالحوض المرصود .. فيديو

الخميس، 06 أبريل 2023 10:59 ص

الصحة: افتتاح وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الصناعى بمستشفى الحوض المرصود

الخميس، 06 أبريل 2023 03:00 ص

الصحة: افتتاح وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الصناعى بمستشفى الحوض المرصود

الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة