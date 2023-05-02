اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية النمسا: التعاون مع اليونان في مجال الهجرة غير الشرعية متميز

الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:21 م
وزير خارجية النمسا: التعاون مع اليونان في مجال الهجرة غير الشرعية متميز النمسا
أ ش أ

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وصف وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الثلاثاء، التعاون مع اليونان في مجال الهجرة غير الشرعية بأنه متميز للغاية ويزداد نموًا، مشيرًا إلى أن أزمة الهجرة تتصاعد والضغوط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تتفاقم.


وقال شالينبرج - في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في فيينا - إن أزمة الهجرة غير الشرعية تتطلب تنسيقًا مستمرًا ووحدة في المواقف والرؤى بين كل الشركاء في الاتحاد الأوروبي.


ولفت شالينبرج إلى أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الأوروبية لمنع التسلل والإتجار بالبشر ووقف حيل المهربين واستغلال الضحايا.


وفي الشأن الاقتصادي، قال شالينبرج إن النمسا تساند سعي اليونان لتكون مركزًا رئيسيًا للطاقة في حوض البحر المتوسط، وهو ما يتطلب مزيدًا من الاستقرار في المنطقة وتعزيز جهود التعاون الاقتصادي الثنائي وعلى المستوى الأوروبي في مجال الطاقة.


من جانبه، أوضح وزير الخارجية اليوناني أن بلاده تسعى إلى توثيق علاقات التعاون الاقتصادي مع النمسا؛ نظرًا لتاريخ العلاقات المميز بين البلدين وللدور المحوري للنمسا في الاتحاد الأوروبي.


ولفت إلى أهمية توسيع التعاون في مجال الطاقة مع النمسا وألمانيا ودول غرب البلقان.


النمسا

اليونان

الهجرة غير الشرعية

مكافحة الهجرة غير الشرعية

النمسا واليونان



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