اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 08:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 4 أطفال غرقا فى اليمن إثر سيول ناتجة عن هطول الأمطار بمحافظة شبوة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 08:00 م
مصرع 4 أطفال غرقا فى اليمن إثر سيول ناتجة عن هطول الأمطار بمحافظة شبوة سيول فى اليمن - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 4 أطفال مصرعهم غرقاً، الثلاثاء، في حفرة أحدثها تدفق السيول الناتجة عن هطول الأمطار في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وقالت السلطة المحلية في محافظة شبوة في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن 4 أطفال سقطوا في حفرة تجمع مياه الأمطار في بلدة "الخشعة السفلى" بعزلة "المصينعة" في مديرية الصعيد إلى الجهة الغربية من المحافظة الساحلية.

وذكر البيان أنه جرى انتشال جثث الأطفال الأربعة ونقلها إلى مستشفى "المصينعة". وأشار إلى أن أعمار الأطفال ما دون 12 عاماً، وينتمون جميعاً لعائلة "الخشعي".

وشهدت شبوة خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة تدفقت على أثرها السيول إلى أنحاء مختلفة من المحافظة مخلفة خسائر مادية كبيرة.
 

 


اليمن

سيول فى اليمن

محافظة شبوة اليمنية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة