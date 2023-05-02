مسؤولون: الجيش الأمريكي يتعقب منطادا حلق فوق جزر هاواي

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قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي يتعقب منطادا آخر غير مأهول شوهد يوم الجمعة الماضي وهو يحلق فوق جزر هاواي.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المنطاد لأنه لا يشكل أي تهديد للطائرات المدنية أو الأشخاص على الأرض، بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.



وأضاف أن المنطاد كان يحلق على ارتفاع حوالي 36 ألف قدم، وهو الارتفاع الذي تحلق فيه بعض الطائرات التجارية.



وأشار المتحدث باسم البنتاجون إلى أن "ملكية المنطاد غير معروفة ، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه كان يقوم بمناورة أو أنه خاضع لسيطرة طرف أجنبي أو عدو".



وقال: "على الرغم من أنه كان يحلق على ارتفاع يستخدمه الطيران المدني، إلا أنه لم يشكل أي تهديد للطيران المدني فوق هاواي".



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه لم يكن هناك أي خطر على الأشخاص على الأرض وأن المنطاد لم يحلق فوق البنية التحتية للدفاع أو المواقع الحكومية "الحساسة".



وقد غادر المنطاد المجال الجوي في هاواي وتقوم وزارة الدفاع وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتتبعه.



يأتي ذلك بعد إسقاط عدة أجسام على ارتفاعات عالية، بما في ذلك ما اشتبه في أنه منطاد تجسس صيني، في وقت سابق من هذا العام.