محافظ الدقهلية: مجمع المواقف الجديد بدكرنس بمساحة 3800 متر مربع ويتسع لـ150 سيارة

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، المحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، لمتابعة اعمال بدء انشاء مجمع مواقف حضارى بمدينة دكرنس لربط قري رئاسة المركز بالمدينة والقري والمراكز بنطاق المحافظة وايضا المحافظات بالإضافة إلى منطقة خدمات تتضمن انشطه مختلفه منها مسجد ومحلات ومكان للاداره وأماكن لانتظار الركاب بالاضافه الى دورة مياه وكافتريا حيث يتم نقل خطوط المراكز والمحافظات الي الموقف المجمع الجديد.

واوضح "مختار"ان مجمع المواقف الجديد يقام علي مساحة 3800 متر مربع و يتسع لعدد 150 سيارة من جميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الاخري ويساهم في تخفيف الضغط على مدينه دكرنس.

واشار "مختار" ان هناك خطة متكاملة لتنفيذ مواقف حضارية تليق بالمواطنين تيسيرا عليهم في ظل السعي المتواصل من جانب رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه اوضح مدير عام المواقف انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية" فقد تم متابعة بدء الاعمال التمهيدية لانشاء الموقف الجديد للعمل علي تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة دكرنس والشركة الوطنية القائمة علي تنفيذ المشروع حتي يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة دخوله الخدمة تحقيقا لصالح المواطنين وعملا علي راحتهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير جميع مناحي حياة المواطن المصري وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وتحسين مستوي الخدمات المقدمه لهم من خلال إنشاء مواقف حضارية تسهل حركة تنقل المواطنين من والي المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية في هذا الشأن.