محافظ الدقهلية يجتمع بلجنة الرقابة الإدارية للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين اجتماعا باللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للمرور على كافة الوحدات الحكومية للتأكد من تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين فى كافة القطاعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد عمر شاش عضو هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، ووكلاء الوزارة ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة، ومديرى الإدارات العامة بالديوان العام.

وأشار "مختار" إلى أن الهدف من أعمال اللجنة هو التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، وحسن استقبالهم فى كافة القطاعات، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من كافة طلبات المواطنين فى اسرع وقت لتحقيق أقصى استفادة لمتلقى الخدمة، لأن عامل الوقت مهم لكل مواطن مما ينعكس بالإيجاب على أداء أجهزة الدولة.

وشدد "المحافظ" على تكثيف العمل داخل المراكز التكنولوجية بمختلف القطاعات والوحدات المحلية وانتقاء العالمين بها ليكون لديهم القدرة على التعامل مع المواطنين بشكل سريع لتحقيق رضاء المواطن.

كما شدد " مختار " على التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية من زراعة ووحدات محلية والشرطة.

ووجه " المحافظ " بالمرور على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توفير السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات، والمرور على المجازر ومنفذ بيع اللحوم للتأكد من مصادرها.

كما وجه " مختار " بالمرور على كافة المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانهاء قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المرور على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة لمراجعة التراخيص مزاولة المهنة والسلام والصحة المهنية حفاظا على أرواح المواطنين.

وايضا وجه " المحافظ " بالمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها الكاملة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى، وتحديد المدارس التى تحتاج إلى صيانة، والمدارس التى تحتاج إلى احلال وتجديد لإدراجها فى خطة هيئة الأبنية التعليمية الجديدة.

كما وجه " مختار " بالمرور على على وحدات التضامن الاجتماعى ودور الرعاية المختلفة للتأكد من تقديم الخدمة على اكمل وجه للأيتام والمسنين وذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحصر المشردين وإيداعهم دور رعاية.

وكلف " المحافظ " بمراجعة الخطة الاستثمارية فى كافة الوحدات المحلية والمديريات للوقوف على معدل التنفيذ والتأكد من انتهائها فى مواعيدها المحددة، لخدمة المواطنين.

كما وجه " مختار " بتكثيف العمل فى ملف النظافة من خلال تقسيم العمل إلى ورديات والعمل على مدار 24 ساعة لحين تطبيق منظومة الجمع المنزلى.