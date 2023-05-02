اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف للشباب الأحد المقبل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 05:14 م
محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف للشباب الأحد المقبل محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيف بمقر الجهاز يوم الأحد المقبل الموافق 7 مايو، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم.

 

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة تشمل (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 40 عام - شرط الخبر في مجال الفاست فود) - عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عام - خبرة أو بدون). 

 

وأشار إلى أن الوظائف تتيح العديد من المزايا، وذلك على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - حوافز شهرية - تبس فرى - عقد عمل - فرص للترقيات على الوظائف الإدارية - التدريب على سيستم مكان العمل - سكن للمغتربين - زى موحد).

 

وأوضح الجهاز أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، كما يمكن التواصل مع الجهاز للاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198.


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