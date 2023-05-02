اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:30 م
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كيف تفرق بين الأسماك الطازجة والفاسدة؟ الصحة تجيب

الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:03 م
كيف تفرق بين الأسماك الطازجة والفاسدة؟ الصحة تجيب وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين الأسماك التالفة والأسماك الطازجة الصالحة للطعام بدون أى مخاطر صحية .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأسماك الطازجة يكون لون خيشيمها أحمر زاهى أو لامع ذو رائحة مقبولة، كما أنه عند قطعها لا يلاحظ أى نزيف دموى بها وعند وضعها في إناء به ماء فتهبط إلى القاع.

 

أما الأسماك الفاسدة فيكون لون خيشيمها بنى غامق ولها رائحة كريهة، وعند قطعها يحدث لها نزيف عبارة عن سائل لونه أحمر داكن ذو رائحة كريهة، وعند وضعها في إناء به ماء تطفو إلى أعلى ويحدث الطفو أيضا للأسماك التي تم صيدها بالمبيدات.


الصحة

الاسماك الطازجة

الاسماك الفاسدة

الاسماك



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