عيد العمال 2023.. أبرز رسائل الرئيس السيسى لعمال مصر

كتب: محمد الأحمدى

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة لعمال مصر في عيدهم، مؤكدا أن الحضارة المصرية الخالدة، منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز تصريحات الرئيس السيسى في عيد العمال هذا العام.

الحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل

تقديس العمل جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة، التى صنعها أجدادنا، فى مختلف المجالات

نحرص دائما على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال بزيادة الحد الأدنى للأجور

أطلقنا وعززنا برامج الحماية الاجتماعية ونقوم بتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة

التوسع فى المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة

سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل

التنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من إجراءات تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء

إطلاق حملة قوية لتحسين الصورة الذهنية عن العمل وأهميته للفرد والمجتمع

تشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا.

الدولة مستعدة لمساندة الشركات فى زيادة المنتج المحلى.

مهما كانت التحديات فى مصر والمنطقة والعالم طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش يقدر يعمل معانا حاجة.

فى كل تحدى وتطور وتبقوا قلقانين منه وهيبقا تأثيره إيه علينا .. تأثيره ولا حاجة.

مهما حصلت من أزمات ومشاكل فى العالم طالما فى مصر كشعب متماسكين كده هنقدر نعدى أى حاجة.