ضبط كميات من القمح قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 48 محضرًا لمخالفات تموينية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة تموين المركز من ضبط 27 طن قمح في أحد المخازن الغير مرخصة أو معتمدة من قِبل مديرية التموين، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وجاري توريدها لشركة مضارب شرق الدلتا.

كما تم المرور على الصوامع والمطاحن بنطاق المحافظة لمتابعة عملية التوريد والتأكد من سهولة التوريد وعدم وجود أي معوقات.

وفي سياق متصل، وخلال الحملات التموينية المستمرة للرقابة على الأسواق والمحال للتأكد من جودة المعروضات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، تم تحرير 13مخالفة تموينية متنوعة بالإضافة إلى ضبط 40 كيلو من اللحوم ومصنعات اللحوم مجهولة المصدر وبدون علامات وبيانات بمدينة الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، نفذت اليوم حملة تموينية مكبرة مشتركة بين كلًا من الرقابة التموينية والرقابة التجارية وإدارة تموين القنطرة غرب وحماية المستهلك وسلامة الغذاء والطب البيطري، تم خلالها ضبط 200 كيلو مصنعات لحوم ودواجن بعضها منتهي الصلاحية والأخر مجهول المصدر.

كما تم ضبط 500 عبوة من مفروم اللحوم منتهية الصلاحية، و كذلك 30 كيلو لحوم عليها بطش حمراء مزورة ومذبوحة خارج المجزر بأحد محلات الجزارة.

وتم ضبط كميات كبيرة من مستحضرات تجميل والكريمات والشامبوهات منتهية الصلاحية.

وخلال متابعة الحملة للمخابز البلدية، تم ضبط أحد المخابز لتجميعة كمية تقدر بنحو طن دقيق بلدي مدعم قبل طرحه بالأسواق، كذلك تم تحرير 35مخالفة أخرى عبارة عن 12 مخالفة عدم إعلان أسعار، 18عدم حمل شهادة صحية، 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى 3 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن.

وشدد محافظ الإسماعيلية على استمرار تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة الداخلية والمراكز والمدن؛ لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

يأتى ذلك في في إطار توجيهات الدولة لمتابعة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد 2023، وتفعيلًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية؛ لضبط المخالفين فيما يتعلق بموسم توريد القمح البلدي باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية والتي قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات لتحفيز المزارعين على التوريد للصوامع التابعة للدولة، ومنها زيادة حافز التوريد عن الموسم الماضي للأردب ليصل إلى 1500 جنيه لأردب القمح.