صحة الشرقية تُكرم مراقب أول صحة بيئة أبوكبير لبلوغه سن المعاش

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في حفل تكريم محمد عبدالعاطي محمد، مراقب أول صحة البيئة بإدارة أبوكبير الصحية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لبلوغه السن القانوني للمعاش، في حضور علاء الدين حجي من الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة، والدكتورة نشوى صبري مديرة إدارة صحة البيئة، ومراقب أول الوقائي بالمديرية، والدكتور يسري الشبراوي مدير الإدارة الصحية بأبوكبير، وعدد كبير من الزملاء بالإدارة الصحية بأبوكبير ومن العاملين بالمديرية.

وأثنى وكيل الوزارة على أداء عمل محمد عبدالعاطي خلال الفترة السابقة، ودوره في خدمة المواطنين والعاملين بالمنظومة الصحية، مشيداً بجهوده المبذولة والمخلصة لخدمة القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكداً بأنه كان مثالاً يحتذى به للأمانة والإخلاص والتفاني في العمل، ولم يدخر أي جهد في القيام بواجبه، وهو ما ظهر جلياً من حب الناس له وحرصهم على المشاركة في هذه الاحتفالية، وبمشاركة ممثل من الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة.

وفي نهاية الحفل قام الدكتور هشام مسعود بتقديم شهادة تقدير ودرعاً تذكارياً إلى مراقب أول صحة البيئة بإدارة أبوكبير، تقديراً لدوره البارز خلال الفترة السابقة، متمنياً له دوام الصحة والعافية وحياة سعيدة خلال الفترة القادمة، كما قامت إدارة صحة البيئة بتقديم درع تذكارى لوكيل الوزارة، تقديراً لجهوده المبذولة في دعم العاملين بالقطاع الصحي، ودوره في الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، وتم أثناء الاحتفالية تم تقديم شهادة تقدير لكل من مديرة إدارة صحة البيئة، ومراقب أول الوقائي، ومراقب أول صحة البيئة بالمديرية.



التكريم



جانب من التكريم