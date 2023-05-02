شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 1740طن مواسير بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة، واستقبل السفينة BARBAROS ULUC VARDAL القادمة من تركيا، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن الى تركيا .

كما استقبل الميناء السفينة DEUBULK CANSEN القادمة من , كوريا الجنوبيه وذلك لتفريغ 1740 طن مواسير تابعة لشركة بلاعيم للبترول وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى تركيا .

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.