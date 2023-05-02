اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:12 م
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شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 1740طن مواسير بميناء غرب بورسعيد

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:50 ص
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 1740طن مواسير بميناء غرب بورسعيد احدي السفن بموانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن ميناء غرب بورسعيد شهد  نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة، واستقبل السفينة BARBAROS ULUC VARDAL القادمة من تركيا، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن الى تركيا .
 
كما استقبل الميناء السفينة  DEUBULK CANSEN القادمة من , كوريا الجنوبيه وذلك لتفريغ  1740 طن مواسير تابعة لشركة بلاعيم للبترول  وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى تركيا .
 
 
واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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