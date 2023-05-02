اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:54 م
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رئيس جامعة المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الجامعة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:21 م
رئيس جامعة المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الجامعة جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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اجتمع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بأعضاء لجنة المنشآت الجامعية بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.
 
استهل رئيس الجامعة بتوجيه التهنئة للدكتور ناصر عبد البارى لصدور قرار بتكليفه عميدا لكلية الطب، موجها الشكر للعمداء السابقين على ماقدموه لخدمة الكلية والمستشفيات الجامعية، والتهنئة للسيدة/ سعاد بيومى لتكليفها رئيسا للإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والسيد/ أشرف النطاط لتكليفه أمينا عاما مساعدا للشئون المالية، متمنيا لهم التوفيق فى استكمال مسيرة العمل، ومؤكدا أن حركة التنقلات والترقيات التى تشهدها الجامعة هذه الفترة تهدف إلى إكتساب المزيد من الخبرات فى مختلف التخصصات وتنمية فكر العطاء المؤسسى وإعداد كوادر إدارية على مستوى عال من الكفاءة وتدريب صف ثان وثالث لايقل كفاءة عن الصف الأول مشيدا بقيمة الجهاز الإداري على مستوى الجامعات.
 
وتابع رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الجارى العمل واستعرض تقرير بنسبة الإنجاز بكل مشروع وقيمة المستحقات المطلوبة لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال.
 
كما تم عرض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات بمختلف المشروعات، وشدد رئيس الجامعة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة.

محافظة المنوفية

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جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية



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