رئيس جامعة المنوفية يتفقد العمل بمستشفى الطـوارئ وأعمـال التحديثات

أجرى اليوم الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية زيارة ميدانية إلى المستشفيات حيث تفقد انتظام العمل فى بمستشفى الطوارئ ومتابعة الحالات التى تم استقبالها، فى إطار المتابعة المستمرة لتفقد سير وجودة الأداء بالمستشفيات الجامعية.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور عبد الرحمن السباعى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، مدير مستشفى الطوارئ، وسعاد بيومى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

كما تفقد القاصد قسم الاستقبال بمستشفى الطوارئ وغرف الملاحظة وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وغرفة الإعاشة وتابع مع أطباء الطوارئ التشخيص الطبى للحالات بوحدة الطوارئ والقرارات الطبية والوضع الطبى لكل حالة داخل غرفة الإعاشة.

وأكد رئيس الجامعة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع الأطقم الطبية والعاملين وأفراد الأمن المكلفين بأعمال النوبتجيات فى مواقع عملهم واستعداد المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.

كما قام القاصد بتفقد سير وانتظام العمل بمستشفى علاج الأورام والعمل بالعيادات الخارجية والطوارئ وكذلك وحدة تنفيذ العلاج الكيماوى والإشعاعى، ومتابعة الموقف الحالى من تشغيل المصعد الإضافى لمستشفى علاج الأورام والذى بدوره سيسهم فى التشغيل الفعلى للأدوار التى تم تعليتها لزيادة السعة الاستيعابية بطاقة 55 سريرا داخليا مما يساهم فى تقديم الخدمة الطبية لعدد أكبر من مرضى الأورام.

وأضاف رئيس الجامعة انه قام خلال جولته بمتابعة أعمال التحديث والتطوير بمستشفى الطوارئ، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخرسانية وأعمال التشطيبات الداخلية، مشيرًا إلى أنه سيتم استلام الأدوار التى تم تعليتها من الشركة المنفذة لمشروع مستشفى الطوارئ للبدء فى التشغيل الفعلى قريبًا.

و أوضح القاصد أن تشغيل الأدوار التى تم تعليتها بمستشفى الطوارئ ستساهم بشكل كبير فى زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية وزيادة أسرة الرعاية المركزة 56 سريرا، بالإضافة إلى 11 غرفة عمليات تساهم فى القضاء على قوائم الانتظار فى بعض التخصصات الجراحية، و70 سريرا داخليا لأقسام الطوارئ.

وأكد القاصد على دعم الجامعة الكامل للمستشفيات الجامعية للقيام بدورها الحيوى والمحورى وأداء رسالتها داخل المحافظة لخدمة المرضى فى إطار التعاون والتكامل مع محافظة المنوفية ومستشفياتها المركزية والتعليمية بهدف الارتقاء بتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.