اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:53 م
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"المحطة الأخيرة" ضمن الموسم المسرحى بثقافة الإسماعيلية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:33 م
"المحطة الأخيرة" ضمن الموسم المسرحى بثقافة الإسماعيلية جانب من العرض
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شهد فرع ثقافة الاسماعيلية العرض المسرحي « المحطة الأخيرة» ماخوذ عن نص الوردة والتاج وذلك ببيت ثقافة التل الكبير ضمن الموسم  المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.
 
تدور احداث العرض في كافتيريا على محطة قطار بلدة صغيرة اسمها المحطة الاخيرة، حيث كل القادمين آتين لسبب واحد وهو الانتحار ثم يظهر من يغير هذا الفكر ويحيدهم عن هذا التصرف.
يطرح العرض المسرحي المحطة الاخيرة قضايا انسانية معاصرة لما يدور حول الانسان داخل المجتمع. 
 
العرض ديكور محمد علي، اضاءة  محمد سالم، احمد حلمي، رؤية غنائية و اشعار طارق عمار، موسيقى و الحان محمد عاصم،  استعراضات احمد مجدي، تنفيذ ديكور  احمد عبد الفتاح - اشرف عصام، تصميم بوستر و دعايا عمر هشام تأليف ج.ب.بريسلي  اعداد و إخراج أحمد كمال 
بطولة  كريم جوده،  ايه ابو ضيف،  محمد إسماعيل، عبد الرحمن مجدي،  هايدي هاني،  هايدي جمال،  محمد صديق، علي جمعة، لينا خالد،  محمد الشبراوي، عمر مصطفي،  محمد علي، يوسف خضر، نورهان علاء، احمد عبد الفتاح، عمار عماد. 
 
المسرحية نظمها فرع ثقافة الاسماعيلية بادارة شيرين عبد الرحمن، اشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.
جانب من العرض (3)
جانب من العرض (3)

جانب من العرض (4)
جانب من العرض (4)

جانب من العرض (2)
جانب من العرض (2)

جانب من العرض (1)
جانب من العرض (1)

 


الاسماعيلية

فرع ثقافة الاسماعيلية

قصر ثقافة الاسماعيلية

إقليم القناة وسيناء الثقافي

المحطة الأخيرة



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