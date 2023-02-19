قصر ثقافة الإسماعيلية يحتفى بذكرى الإسراء والمعراج.. صور

تلاها كلمة فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى عن الإسراء والمعراج، وتحدث قائلا إنها رحلة إلهية ومعجزة نبوية لا تقاس بمقاييس البشر المخلوقين وقوانينهم المحدودة بالزمان والمكان، بل تقاس على قدرة من أراد لها أن تكون وهو الخالق جل جلاله، وكانت هذه الرحلة اختصاصًا وتكريمًا من الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم وبيانًا لشرفه ومكانته عند ربه، وفي نهاية كلمته وجه السعيد الشكر للقيادات الثقافة بالإسماعيلية.

تلاها كلمة فضيلة الشيخ محمد مختار مدير الدعوة بمنطقة وعظ الاسماعيلية عن الإسراء والمعراج وقال إن الإسراء: هو إذهاب الله نبيه محمدا صلّى الله عليه وسلّم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس في جزء من الليل، ثم رجوعه من ليلته. المعراج: هو إصعاده صلّى الله عليه وسلّم من بيت المقدس إلى السموات السبع، وما فوق السبع، حيث فرضت الصلوات الخمس، ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من الليل.

بحضور فضيلة الشيخ هاني عبد العليم مدير التوجيه بمنطقة وعظ الاسماعيلية، وفضيلة الدكتور محمد عوض عضو المكتب الفني لفضيلة الامين العام، واعضاء القافلة الدعوية القادمة من مجمع البحوث الاسلامية.

كما قدمت فرقة التل الكبير للانشاد الديني بقيادة صابر الحداد مجموعة من فقرات الاناشيد والابتهالات الدينية منها الي رحاب اليثرب للمجموعة، قصيدة وحدورى العالمين، يا قلبي صلي علي النبي للمنشد محمد حجازى، بحبك وبريدك لاسامة الغريب، مدد يا نبي حسن نجم، صلي عليه محمد جاد. في الختام التقاط الصور التذكارية.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة متنوعة ، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، حيث مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية، منها احتفالات الاسراء والمعراج بقصر ثقافة الاسماعيلية.