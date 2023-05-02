بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس أندجيه دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.
وأوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية بولندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس أندجيه دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.
وأوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية بولندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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