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"الثروة السمكية" تبدأ تطبيق قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر حتى 4 أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:00 ص
"الثروة السمكية" تبدأ تطبيق قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر حتى 4 أكتوبر المقبل مركب صيد - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يبدأ فرع الثروة السمكية بالبحر الأحمر اليوم الثلاثاء، تطبيق قرار وقف الصيد نطاق البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، حيث من المقرر أن يبدا اليوم وقف الصيد بنظام حرفة الشانشولا من اليوم الموافق 2 مايو حتى 4 أكتوبر المقبل، وذلك فى نطاق البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة والغردقة وجزرها.
 
كما يتم الصيد بنظام الجر من 15 مايو وحتى 15 سبتمبر، وحرفة السنار الآلية بموتور ثابت فى الفترة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، والفلايك العاملة بالشباك من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر والفلايك العاملة بالسنار فى الفترة من 15 مايو وحتى مطلع شهر أغسطس.
 
كما يمنع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس بحرفة الجر فى الفترة من 1 يونيو وحتى 10 سبتمبر، حرفة الشانشولا من 2 مايو وحتى 4 سبتمبر، السنار والحرف الأخرى فى الفترة من 1 يونيو وحتى 31 يوليو، على أن تعود جميع المراكب المصرح لها بالعمل خارج الخليج إلى ميناء الوصول قبل ميعاد الوقف المحدد لكل حرفة.
 
وحذر مسؤولو هيئة الثروة السمكية الصيادين المخالفين من إيقاف ترخيص أى مركب صيد يتم ضبطه بالمخالفة لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة إيقاف 6 أشهر والإحالة لجهات التحقيق.
 
 

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