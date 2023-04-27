اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 05:52 م
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تعرف على مواعيد حرف الصيد المقرر وقفها بالبحر الأحمر حفاظا على المخزون السمكى

الخميس، 27 أبريل 2023 04:53 م
تعرف على مواعيد حرف الصيد المقرر وقفها بالبحر الأحمر حفاظا على المخزون السمكى صيد الأسماك -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكد فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر عن وقف الصيد بداية من شهر مايو المقبل وحتى شهر أكتوبر، بحرف معينة فى مواعيد معينة، وذلك حفاظا على الزريعة السمكية والمخزون السمكى بالبحر الأحمر، تعرف عليها كالتالى.
 
وضم قرار الصيد وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة والغردقة وجزرها بحرفة الجر من 15 مايو وحتى 15 سبتمبر، وحرفة الشانشولا من 2 مايو وحتى 4 أكتوبر، وحرفة السنار الآلية بموتور ثابت في الفترة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، والفلايك العاملة بالشباك من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، والفلايك العاملة بالسنار في الفترة من 15 مايو وحتى مطلع شهر أغسطس.
 
كما يمنع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس بحرفة الجر فى الفترة من 1 يونيو وحتى 10 سبتمبر، حرفة الشانشولا من 2 مايو وحتى 4 سبتمبر، السنار والحرف الأخرى فى الفترة من 1 يونيو وحتى 31 يوليو، على أن تعود جميع المراكب المصرح لها بالعمل خارج الخليج إلى ميناء الوصول قبل ميعاد الوقف المحدد لكل حرفة.
 
وحذر مسؤولو هيئة الثروة السمكية الصيادين المخالفين من إيقاف ترخيص أى مركب صيد يتم ضبطه بالمخالفة لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة إيقاف 6 أشهر والإحالة لجهات التحقيق.

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