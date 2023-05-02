إزالة 68 حالة تعد فى حملات مكبرة ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل فى المرحلة الأولى من الموجة الـــ 21 لحملات إزالة التعديات التى بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم أمس إزالة 14حالة تعد على مساحة 5350 متر على أراض أملاك دولة، ليصل إجمالى ما تم إزالته ( فى الفترة من 29 أبريل الماضى حتى 1 مايو الجاري) إلى 68 حالة تعد منها ( 50 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 7364 متر أملاك دولة، 18 حالة تعد بزراعات غير جادة على مساحة15 قيراطاً).

ويذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت الماضى بالمرحلة الأولى، والتى تستمر حتى 19 مايو الجارى، تليها المرحلة الثانية فى المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.