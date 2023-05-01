محافظ بني سويف: توريد 12 ألفا و706 أطنان من القمح منذ بدء موسم الحصاد

بنى سويف هانى فتحى

. أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، أنه تم أمس توريد 3240 طنا من القمح المحلى بالصوامع والشون، ليصل إجمالى الكميات الموردة "منذ بداية أعمال التوريد وحتى صباح اليوم "إلى 12 ألفا و706 أطنان"، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، ومؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى، الذى يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالى، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

ونوه المحافظ عن أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، موجها بإرسال تقرير يومى يحتوى على الكميات الموردة، وآليات التعامل السريع والإيجابى مع أية مواقف طارئة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألفا و155 فداناً، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة،، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.