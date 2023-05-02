إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمدينة أرمنت غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملة إزالة مكبرة برئاسة العميد عادل شرشر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه تمكنت الحملة من تنفيذ 3 حالات إزالة على الأراضي الزراعية على مساحة 500 متر، فالحالة الأولى بقرية الرياينة وكانت بناء بالطوب الأحمر ومونة طينية، والحالة الثانية بقرية المراعزة الشرقية وكانت بناء سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، أما الحالة الثالثة بنجع دنقل وكانت إزالة أساسات وقواعد خرسانية وتمت الإزالة لجميع الحالات، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتمت الإزالة بمعدات المركز وشارك فى الحملة مدير المتابعة ومدير المرافق ومشرفى الإدارة الهندسية بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية بأرمنت.

وفى سياق متصل تفقد رئيس مركز ومدينة أرمنت، برفقة النقيب رضا فاروق المشرف على خدمات مدينة أرمنت بإدارة مرور الأقصر، العمل داخل موقف سيارات الأجرة بأرمنت بشأن شكوى المواطنين من رفع تعريفه الأجرة من قبل سائقي الأجرة، وتم التشديد علي السائقين بعدم رفع التعريفة المقررة للأهالى،كما استمع رئيس المدينة إلى مشاكل بعض السائقين وتم حلها بشكل فورى.

فيما عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية (حياة كريمة)، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة.