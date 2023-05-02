أهالى بئر العبد بشمال سيناء ينظمون احتفال شعبى بذكرى التحرير ودحر الإرهاب

شمال سيناء - محمد حسين

نظم أهالى مدينة بئر العبد بشمال سيناء مساء اليوم الثلاثاء، إحتفال شعبى بالذكري الـ41 لتحرير سيناء، ودحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان.

قال منصور الرياضى منسق الحفل، انه ينطلق بجهود تطوعية من شباب مركز بئر العبد، وجاء دعما لجهود الدولة فى بث رسائل الأمن والأمان بعد دحر الإرهاب، بالتزامن مع حلول الذكرى ال41 لتحرير سيناء.

اضاف ان الحفل احياه نجوم الفن والشعر بسيناء، وحضره الألاف من ابناء مدينة بئر العبد وقراها وضيوف من كافة مدن المحافظة والمحافظات المجاورة، وسط اجواء من البهجة والسعادة وفى أمان تام.

وقال الإذاعى سليمان العياط، مقدم فقرات الحفل، انه استهل بالسلام الوطنى، وعروض المزمار والتنوره، وقصائد القاها الشاعر عطية المرزوقى، والشاعرة ندا اشتيوى، وفقره فنية للفنان يحي منواتي، وعروض التراث من الدبكة السيناوية، وفقرة للمنشد محمد إبراهيم.

اضاف ان فقرات الإحتفال تواصلت بفقرات قدمها الشعراء نعيميش محمد، ومحمد اسماعيل، وعمر سالم، وعروض فنية للسامر السيناوى، وعروض العاب اطفال، وفقرات للفنانين موسى سالم، يحي عبدالله، جمعة غنايم.

واشار ان الاحتفال نظم بجهود تطوعية وحرص عددا من رموز ومشايخ مركز بئر العبد على الحضور والمشاركة، كما اصطحبت الأسر اطفالها لمعايشة أجوء البهجة.

يذكر ان الحفل التطوعى بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، يعد الثاني من نوعه هذا العام بعد حفل ترفيهي تطوعى نظمه الشباب خلال عيد الفطر للترفيه عن الأسر، وهى احتفالات جديدة من نوعها لم يسبق تنظيمها وانطلقت مع عودة الأمن والأمان.

وشهدت شمال سيناء بالتزامن مع الإحتفال بالذكرى ال41 للتحرير فعاليات منوعة بينها سباق الهجن الدولى بالعريش، وحفل فنى ساهر بحرم جامعة سيناء احياه الفنان محمد منير وهيثم نبيل والمنشد محمود ياسين التهامى والشاعر هشام الجخ.



احتفال شعبى بذكرى التحرير ودحر الإرهاب بسيناء



احتفال شعبى بذكرى التحرير ودحر الإرهاب بسيناء (2)