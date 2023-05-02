أزمة قلبية تنهى حياة طبيب شاب أثناء ممارسة عمله بالشرقية

سيطرت حالة من الحزن على أهالى محافظة الشرقية لوفاة طبيب شاب أثناء ممارسة عمله.

وتوفي الدكتور محمد سعيد علتم، مدرس مساعد بكلية جراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق، علي إثر تعرضه لأزمة قليبة مفاجئة أثناء تواجده بعيادته.

وكان آخر ما كتبه الطبيب الشاب علي صفحته علي موقع "فيس بوك"، هو طلب الدعاء لله بالمغفرة عن كل ذنوبه، وأن يكتب له الخير والتوفيق، قائلا: اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عام أجمل مما مضى واجعله بداية لأجمل الأقدار".

ونعت نقابة الأسنان بالشرقية، الطبيب الشاب قائلة: "يتقدم الدكتور خالد عامر نقيب اطباء اسنان الشرقيه بخالص التعازي إلي ذوي الطبيب محمد عتلم وإلي أطباء اسنان الشرقية وههيا، والذي وافته المنية اليوم إثر أزمة قلبية.. وندعوا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأنا لله وأنا إليه راجعون".