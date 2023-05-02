آداب طنطا تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الغربية مصطفى عادل

أعلنت إدارة التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة طنطا ، برئاسة الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية ، الانتهاء من وضع جداول امتحانات طلاب المرحلة الجامعية بالفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2022/2023، لجميع الفرق الدراسية، من خلال الرابط التالى

https://art.tanta.edu.eg/stu-exam-tables.aspx

وكان قد وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من وائل حسين محمود أحمد، ولاء محمد السيد علوان، محمد السيد عبدالعزيز الهنداوى، ميادة عبدالفتاح اسماعيل بكلية الطب، نجوى عبدالقادر شعيب بكلية الصيدلة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من داليا السعيد سعد سلام بكلية الاداب، غادة احمد معوض جامع، هايدى عبدالعزيز محمود خطاب، كمال عبدالمنعم حسين، وليد عبدالملك الرفاعى، أمل عبدالسميع السكرى، على عبدالرحيم حسن بكلية الطب ، محمد فاروق السيد غازى بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من بسمة نبيل صابر، أحمد فريد عامر مكى، عمرو محمد المحلاوى، وئام احمد محمد سلطان ، عمرو فؤاد زيدان بكلية الطب، أسماء عبدالقادر حامد البخومى بكلية التربية النوعية.

والموافقة علي منح (54) درجة دبلوم، و (71) درجة ماجستير، و (32) درجة دكتوراه .