ترقية 13 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 6 مدرسين بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

وافق مجلس جامعة طنطا ، فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من وائل حسين محمود أحمد، ولاء محمد السيد علوان، محمد السيد عبدالعزيز الهنداوى، ميادة عبدالفتاح اسماعيل بكلية الطب، نجوى عبدالقادر شعيب بكلية الصيدلة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من داليا السعيد سعد سلام بكلية الاداب، غادة أحمد معوض جامع، هايدى عبدالعزيز محمود خطاب، كمال عبدالمنعم حسين، وليد عبدالملك الرفاعى، أمل عبدالسميع السكرى، على عبدالرحيم حسن بكلية الطب ، محمد فاروق السيد غازى بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من بسمة نبيل صابر، أحمد فريد عامر مكى، عمرو محمد المحلاوى، وئام احمد محمد سلطان ، عمرو فؤاد زيدان بكلية الطب، أسماء عبدالقادر حامد البخومى بكلية التربية النوعية.

والموافقة علي منح 54 درجة دبلوم، وعدد 71 درجة ماجستير، و32 درجة دكتوراه.